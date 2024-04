Le château de Kanazawa, splendeur de l’illustre famille Maeda

Les 100 plus importants châteaux du Japon

Le château de Kanazawa était la résidence de la famille Maeda, seigneurs du domaine de Kaga (la partie sud de la préfecture d’Ishikawa de nos jours, sur la côte centre-ouest). Le donjon a été incendié à plusieurs reprises au fil des siècles, mais la restauration des bâtiments suit son cours, revitalisant la vaste enceinte et ses nombreuses portes et tours de guet

Le château de Kanazawa (préfecture d’Ishikawa)

Construction : 1580, 1583

1580, 1583 Premiers seigneurs : Sakuma Morimasa, Maeda Toshiie

Sakuma Morimasa, Maeda Toshiie À voir : la porte Ishikawa, les entrepôts Sanjukken Nagaya et Tsurumaru (authentiques)

la porte Ishikawa, les entrepôts Sanjukken Nagaya et Tsurumaru (authentiques) Tarif : Gratuit. Mais l’accès à la tour de guet Hishi, l’entrepôt Gojikken, la tour de guet Hashizumemon Tsuzuki et la porte Hashizume coûte 320 yens (adulte).

Gratuit. Mais l’accès à la tour de guet Hishi, l’entrepôt Gojikken, la tour de guet Hashizumemon Tsuzuki et la porte Hashizume coûte 320 yens (adulte). Adresse : 1-1, Marunouchi Kanazawa-shi

1-1, Marunouchi Kanazawa-shi Site Internet : https://www.pref.ishikawa.jp/siro-niwa/kanazawajou/

Le reflet de la splendeur de la famille Maeda

Le premier château de Kanazawa a été édifié par Sakuma Morimasa, l’un des généraux d’Oda Nobunaga, sur le site de Kanazawa Midô, un temple qui avait été le siège du soulèvement de Kaga (1486-1487) et avait été rasé. De grand travaux ont été entrepris par le successeur de Sakuma, Maeda Toshiie, donnant forme à l’édifice et à la ville fortifiée qu’on connait aujourd’hui. Resté entre les mains de la famille pendant des générations, le château de Kanazawa est étroitement lié à la prospérité des Maeda.

Le premier donjon a été détruit par la foudre en 1602. Il ne subsiste aucun document de l’époque et son aspect demeure inconnu. Des tours de guet et un pavillon ont été ensuite construits dans l’enceinte principale, mais après une série d’incendies, une approche d’architecture plus utilitaire a été adoptée. Les seuls bâtiments restants édifiés avant le XXe siècle sont la porte Ishikawa (1788) et les deux entrepôts Sanjukken Nagaya (1858) et Tsurumaru (1848), tous désignés « biens culturels importants ». Des travaux de restauration de portes et tours de guet sont en cours à l’intérieur du parc du château de Kanazawa, pour retrouver l’atmosphère de l’époque d’Edo.



La porte Nezumita et le pont Nezumita qui ont été restaurés en 2020. (Pixta)

Le remarquable jardin japonais de Kenroku-en, l’un des trois grands jardins du Japon, était à l’origine le parc de la résidence secondaire du seigneur du château. Il est situé à proximité du site.

(Photo de titre : Pixta)