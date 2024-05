Le château de Maruoka, l’un des donjons les plus anciens du pays

Les 100 plus importants châteaux du Japon

Visiterle Japon

Le château de Maruoka est l’un des douze seuls au Japon qui a pu conserver son donjon d’origine bâti avant le XVIIe siècle. L’édifice est également réputé pour ses caractéristiques uniques telles que les murs en pierre construits avec la technique ancienne nozura-zumi, qui utilisait des pierres non façonnées :

Château de Maruoka (préfecture de Fukui)

Construction : 1576

Une technique de construction ancienne

Après avoir conquis la contrée d’Echizen (la préfecture de Fukui de nos jours) par sa victoire sur le clan Asakura au château d’Ichijôdani, Oda Nobunaga a ordonné à son vassal, Shibata Katsuie, d’y édifier un château. C’est en fait le neveu de ce dernier, Shibata Katsutoyo, qui a été chargé de la construction. Le donjon, conçu comme une tour de guet à trois étages, avec de grands pignons du style irimoya, est une structure indépendante. Ses fondations ont été bâties suivant la technique ancienne dite nora-zumi, où les pierres ne sont pas traitées et conservent ainsi leurs fissures qui permettent de drainer l’eau efficacement.

La région de Sakai, où est situé le château de Maruoka, étant propice aux grosses neiges, les tuiles ont été fabriquées en pierre pour éviter qu’elles gèlent (ce qui aurait été le cas pour des tuiles de terre cuite). Chacune des 6 000 tuiles pèse entre 20 et 60 kilos, ce qui veut dire que le toit pèse environ 120 tonnes.

Le donjon s’est écroulé et a subi des dégâts lors du séisme de Fukui en 1948, mais il a pu être reconstruit grâce à la volonté des résidents en utilisant 70 % des matériaux d’origine, retrouvant son aspect du XVIIe siècle. Il est possible de visiter l’intérieur du donjon mais les marches sont très raides et il faut faire très attention. La pente qui mène du rez-de-chaussée au premier étage est de 65 degrés, et celle du deuxième au troisième étage est de 67 degrés. Dans les deux cas, les marches paraissent être quasiment à la verticale.



Les marches raides du château de Maruoka (Pixta)

(Photo de titre : Pixta)