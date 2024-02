Ichijôdani, une ville-château appelée « le petit Kyoto du Hokuriku »

Les 100 plus importants châteaux du Japon

Le château d’Ichijôdani était la résidence des Asakura, les seigneurs du pays d’Echizen (la préfecture de Fukui de nos jours) au XVIe et XVIIe siècle. Les fouilles du site, qui se poursuivent depuis les années 1960, ont révélé qu’un grand nombre de visiteurs, nobles et moines y venaient de Kyoto et avaient fait de cette ville-château le « petit Kyoto » de la région du Hokuriku (côte centre-ouest).

Le château d’Ichijôdani (préfecture de Fukui)

Construction : Seconde moitié du XVe siècle

Premier Seigneur : Asakura Takakage

À découvrir : Les quatre jardins japonais des alentours, la partie reconstituée de la ville (abritant des maisons de guerriers et de commerçants).

Tarif : L'entrée de la partie restaurée de la ville-château coûte 300 yens (adultes)

Adresse : Kidonouchi-cho, Fukui-shi, Fukui-ken

Kidonouchi-cho, Fukui-shi, Fukui-ken, Site internet (en français) : http://fukuisan.jp/fr/asakura/index.html

Le petit Kyoto du Hokuriku, façonné par la culture de la capitale

Asakura Takakage a pacifié le pays d’Echizen lors de sa participation à la guerre d’Ônin (1467-1477) et a construit son château à Ichijôdani. Durant le siècle suivant, les Asakura sont devenus des seigneurs importants du shogunat de Muromachi. Le cinquième seigneur, Asakura Yoshikage, ayant hebergé le dernier shôgun de l’époque de Muromachi, s’est trouvé en conflit avec Oda Nobunaga et a perdu le château d’Ichijôdani en 1573.

Sous la domination des Asakura, qui étaient de grands amateurs de culture et invitaient nobles et moines de Kyoto, Ichijôdani était appelé le « petit Kyoto du Hokuriku » (côte centre-ouest) et la ville autour du château a prospéré.

Il est possible de visiter la reconstruction partielle des maisons de samouraïs et de commerçants, et la façon dont sont utilisées les pierres, notamment dans les jardins japonais des environs, démontrent l’influence de la culture de l’ancienne capitale impériale. Ces sites sont classés Lieux spéciaux de beauté pittoresque.

Par ailleurs, 2 343 objets exhumés lors des fouilles, tels que des ornements en or, des récipients en verre et des pièces de shôgi (échecs japonais) sont des témoins essentiels de la société de l’époque, et sont listés en tant que Biens culturels importants.



La reconstruction d’une partie de la ville des Asakura, à Ichijôdani. (Pixta)

(Photo de titre : les ruines du château d’Ichijôdani et la porte Kara-mon. PIXTA)