Le château de Gifu, point de départ de la campagne d’unification d’Oda Nobunaga

La château de Gifu est un yamajiro (château de montagne) situé au sommet du mont Kinka, qui culmine à 329 mètres. Oda Nobunaga l’a nommé « château de Gifu » en 1567 lorsqu’il est devenu le maitre des lieux et a entrepris des rénovations à grande échelle. Le missionnaire jésuite Luís Fróis a vanté la beauté et le luxe de ce château dans ses écrits.

Le château de Gifu (préfecture de Gifu)

Construction : 1201

Premier seigneur : Nikaidô Yukimasa

À découvrir : le donjon (reconstruction), les vestiges de la résidence d'Oda Nobunaga, la randonnée jusqu'au château.

Tarif : Entrée 200 yens (16 ans ou plus), téléphérique de Kinkazan 1 100 yens (12 ans ou plus)

Adresse : 18 Tenshukaku, Kinkazan, Gifu-shi, Gifu-ken

18 Tenshukaku, Kinkazan, Gifu-shi, Gifu-ken Site Internet : https://www.city.gifu.lg.jp/kankoubunka/kankou/ (site touristique de la ville de Gifu)

Le point de départ de la campagne d’Oda Nobunaga pour unifier le Japon

Un premier château aurait été construit à Gifu au début du XIIIe siècle par le chef de guerre Nikaidô Yukimasa. Il a ensuite été transformé en forteresse par Saitô Dôsan, un général de la période de l’époque Sengoku (1477-1573). À l’origine, il s’appelait le château d’Inabayama et avait la réputation d’être imprenable, situé comme il l’était au sommet d’un précipice. Cela n’empêche pas Oda Nobunaga, le gendre de Saitô, d’assiéger le château en 1567, de le capturer et de modifier le nom en « château de Gifu ».

S’il ne reste rien de la structure d’origine, le missionnaire jésuite portugais Luís Fróis en avait fait l’éloge dans ses mémoires : « L’architecture de cet édifice est d’une beauté, d’un luxe et d’une pureté sans pareil. »

Le donjon actuel au sommet du mont Kinka est un édifice en béton armé érigé en 1956. Des documents et objets historiques sont exposés à l’intérieur, et la plateforme d’observation au quatrième étage offre une vue magnifique sur la rivière Nagara et la ville de Gifu, et même vers Nagoya au loin. Posté à une telle hauteur, il est facile pour le visiteur d’y ressentir la volonté de Nobunaga d’unifier le pays...

On peut emprunter le téléphérique pour arriver au sommet du mont Kinka, mais il est aussi possible de monter jusqu’au château jadis imprenable en empruntant un chemin de randonnée qui mène de la gare à l’édifice en une dizaine de minutes. Des chaussures de marche sont conseillées car le chemin reste pentu.

(Photo de titre : Pixta)