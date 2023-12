Les vestiges du château d’Azuchi, construit par le seigneur Oda Nobunaga

Les 100 plus importants châteaux du Japon

Visiterle Japon

Le château d’Azuchi a été construit sur le mont Azuchi par le chef de guerre Oda Nobunaga en tant que base pour unifier le pays. Le toit du donjon central en pierre, haut de six étages, était recouvert de feuilles d’or, et une enceinte fortifiée entourait le site. Cette approche s’éloignait des principes qui avaient, jusque-là, gouverné la construction des châteaux au Japon.

Le château d’Azuchi (préfecture de Shiga)

Construction : 1579

1579 Premier seigneur : Oda Nobunaga

Oda Nobunaga À découvrir : enceinte en pierre, vestiges de l’entrée principale, ruines du donjon, mausolée de Nobunaga, musée du château d’Azuchi, musée de Nobunaga, musée archéologique préfectoral.

enceinte en pierre, vestiges de l’entrée principale, ruines du donjon, mausolée de Nobunaga, musée du château d’Azuchi, musée de Nobunaga, musée archéologique préfectoral. Tarif : 700 yens

700 yens Adresse : Shimotoira, Azuchi-chô, Ômi-Hachiman-shi, Shiga-ken

Shimotoira, Azuchi-chô, Ômi-Hachiman-shi, Shiga-ken Site Internet : https://www.azuchi-nobunaga.com/

Le château de Nobunaga, pour mener à bien son projet d’unification du Japon

Oda Nobunaga, qui cherchait à tout prix à unifier le Japon, a édifié son château à Azuchi car le site était bien placé pour relier sa propre province de Minô à Kyoto. La construction en pierre était rare à l’époque, et le toit était en tuiles recouvertes de feuilles d’or. La structure impressionnante, au sommet du mont Azuchi (200 mètres), était visible de loin et jouait le double rôle de forteresse de guerre et de château extravagant qui servait à exhiber le prestige et le pouvoir de Nobunaga.

Selon les archives de l’époque, après la fin de la construction, l’installation en juillet 1581 de flambeaux et lanternes en fait le premier exemple d’illuminations au Japon. Azuchi était également le premier château à plusieurs étages, ce qui en a inspiré beaucoup d’autres par la suite. Nobunaga a même ajusté l’écriture du mot donjon, tenshu (天守), gardant la prononciation et le premier idéogramme 天 (qui signifie « ciel ») mais en remplacant le second 守 (qui veut dire « protecteur ») par 主 (qui signifie « maître de la demeure »).

Nobunaga est décédé trois ans après l’achèvement de son château, et toutes les structures ont été détruites dans un incendie en 1585. De nos jours, il ne reste que les vestiges du chemin principal et les ruines du donjon. Sur les marches et dans les murs de l’enceinte se trouvent des sculptures bouddhiques, des pierres tombales, et même une empreinte des pieds du Bouddha. Les marches du chemin principal sont très hautes et dures à gravir.



Les empreintes du Bouddha, taillées dans le sol du château d’Azuchi. (Pixta)

S’il n’est plus possible d’admirer le château d’Azuchi, on peut en trouver une maquette à 1/20e, avec vue sur l’intérieur, au musée du château d’Azuchi qui se trouve devant la gare d’Azuchi.

Par ailleurs, le Musée de Nobunaga, à proximité des ruines du château, expose des reproductions grandeur nature des pièces du quatrième et cinquième étages, et propose une expérience en réalité virtuelle qui permet de se plonger dans la vie du château à l’époque de Nobunaga. Il est aussi intéressant de noter que le musée archéologique préfectoral du château d’Azuchi, non loin de là, a été construit dans un style rappelant l’architecture médiévale européenne en hommage à l’intérêt que portait Nobunaga envers la culture européenne.

Article lié

(Photo de titre : les escaliers en pierre menant à l’entrée principale des ruines du château d’Azuchi. Pixta)