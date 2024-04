Le château de Kinojô, une relique des temps anciens

Les 100 plus importants châteaux du Japon

Le château de Kinojô est un immense édifice très vieux dont les remparts étaient perchés au bord d’une précipice. On pense qu’il a été construit au VIIe siècle, mais il reste entouré de mystère car on n’en trouve aucune mention dans les écrits anciens. Des fouilles sont réalisées sur le site depuis plusieurs années.

Château de Kinojô (préfecture d’Okayama)

Construction : Vers le VII e siècle

Inconnu À voir : Les ruines des tourelles, des portes ouest, sud, est, et nord, ruines des écluses, les murs de pierre, le Centre de visite du château.

Gratuit Adresse : Okusaka, Sôja-shi, Okayama-ken

: Okusaka, Sôja-shi, Okayama-ken Site Internet : https://www.city.soja.okayama.jp/kanko_project/kanko/kannkou_bunnka/kankouti/kinojyo/kinojo.html

Une forteresse érigée au bord d’un gouffre

Le château de Kinojô, entouré de murs d’environ six mètres de haut, a été construit sur la partie relativement plate au sommet d’une montagne escarpée. L’enceinte a une immense circonférence de 2,8 kilomètres. Les ruines des tourelles rectangulaires le long des remparts, permettent de comprendre que celles-ci étaient édifiées sur des murs de pierre d’environ trois mètres de haut. C’est la première fois que l’on constate ce type d’architecture dans un château aussi ancien.



Les ruines d’une tourelle au château de Kinojô (Pixta)

La porte ouest a été reconstruite selon des hypothèses concernant sa forme originale, et un chemin de promenade a été aménagé le long des remparts, proposant une vue imprenable. Il est possible de voir des maquettes du château et de la porte ouest au Centre de visite du château de Kinojô.

(Photo de titre : Pixta)