Le château de Fukuyama, et sa tour de guet à la gloire de Toyotomi Hideyoshi

Le shogunat Tokugawa ordonna à Mizuno Katsunari, dont les ancêtres avaient soutenu Tokugawa Ieyasu avant la bataille de Sekigahara, de construire le château de Fukuyama comme bastion pour la défense de la région de Saigoku (ouest), que le pouvoir considérait comme importante. Il se trouve que l’une des tours de guet de l’édifice ainsi qu’une des portes proviennent du château de Toyotomi Hideyoshi à Kyoto.

Le château de Fukuyama (préfecture de Hiroshima)

Construction : 1619

Premier seigneur : Mizuno Katsunari

À découvrir : La tour de guet Fushimi et la porte de Sujigane (authentiques)

Tarif : 500 yens pour la visite du musée (donjon)

Adresse : Marunouchi 1-8, Fukuyama-shi, Hiroshima-ken

Internet : https://fukuyamajo.jp/en/ (anglais)

La tour de guet Fushimi, transférée depuis la résidence de Toyotomi Hideyoshi

Les structures du château de Fushimi, la résidence de Toyotomi Hideyoshi à Kyoto, ont été démontées puis reconstruites au sein de divers édifices du Japon, dont le château de Fukuyama. En ce lieu y subsiste encore la superbe tour de guet Fushimi, avec ses murs blancs et ses trois étages. Et la découverte à l’intérieur de la tour des marques indiquant son transfert du château de Fushimi n’en a que rajouté à sa valeur.

Cette tour, ainsi que la porte de Sujigane, qui a été transférée du château de Fushimi en même temps, sont classées Biens culturels importants du Japon.

Notons que le donjon était classé Trésor national jusqu’à ce qu’il brûle en 1945 à cause des bombardements des Alliés. L’édifice a été reconstruit en tant que musée en 1966, en béton armé, et on y trouve des documents et objets historiques liés à la ville de Fukuyama.

(Photo de titre : la tour de guet Fushimi [gauche] et le donjon. Pixta)