Les vestiges du château de Yoshida-Kôriyama, quartier général de Môri Motonari

Les 100 plus importants châteaux du Japon

Visiterle Japon

Le château de Yoshida-Kôriyama était le quartier général de Môri Motonari (1497-1571) qui, à partir de son fief dans les montagnes de Hiroshima, avait pris le contrôle de toute la région du Chûgoku. Il a fortifié toute la montagne d’environ 400 mètres d’altitude, exploitant pleinement la topographie du site.

Les vestiges du château de Yoshida-Kôriyama (préfecture de Hiroshima)

Construction : XIV e siècle environ, 1551 environ

XIV siècle environ, 1551 environ Premiers seigneurs : Môri Tokichika, Môri Motonari

Môri Tokichika, Môri Motonari À voir : la tombe de Môri Motonari, les vestiges de l’enceinte principale honmaru et de la troisième enceinte san-no-maru.

la tombe de Môri Motonari, les vestiges de l’enceinte principale honmaru et de la troisième enceinte san-no-maru. Tarif : gratuit

gratuit Adresse : Kôriyama, Yoshida-chô, Aki-Takata-shi, Hiroshima-ken

Kôriyama, Yoshida-chô, Aki-Takata-shi, Hiroshima-ken Site Internet : https://www.akitakata.jp/ja/hakubutsukan/

La forteresse de montagne érigée par Môri Motonari

On ne connait pas la date exacte de la première construction du château de Yoshida-Kôriyama, à part le fait que Môri Tokichika est arrivé à Yoshida en tant qu’intendant vers le milieu du XIVe siècle, et a fait ériger une forteresse au pied de la face sud-est du mont Kôri (390 mètres). Au milieu du XVIe siècle, Môri Motonari, le seigneur de l’époque, a pris la décision de fortifier la montagne entière en y construisant un château. L’enceinte principale honmaru se situait au sommet de la montagne et était entourée de 270 tours de guet qui maximisaient la topographie des crêtes et des vallées. Après la bataille de Sekigahara en 1600, Terumoto, le petit-fils de Motonari, a transféré son siège à Chôshû (la préfecture de Yamaguchi d’aujourd’hui), laissant le château de Yoshida-Kôriyama abandonné.

Il ne reste rien des bâtiments de l’époque, mais les tombes de Motonari et de sa famille se trouvent au pied de la montagne, ainsi qu’un monument en mémoire des « Trois flèches » (Sambon no Ya), une histoire légendaire écrite par Motonari pour ses trois fils.

(Photo de titre : les vestiges du château de Yoshida-Kôriyama. Pixta)