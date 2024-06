Le château de Kôchi, et son enceinte principale quasi-intacte

Les 100 plus importants châteaux du Japon

Visiterle Japon

Le château de Kôchi a ceci d’unique d’avoir gardé intacte la quasi-totalité de l’ensemble des structures de son enceinte principale, dont la résidence du seigneur, une tour de guet et une porte. L’édifice abrite une quinzaine de « biens culturels importants ».

Château de Kôchi (préfecture de Kôchi)

Construction : 1601

1601 Premier seigneur : Yamanouchi Kazutoyo

Yamanouchi Kazutoyo À voir : le donjon, le Kaitokukan (la résidence du seigneur à l’intérieur de l’enceinte principale), l’entrepôt Nando-gura et les autres 15 biens culturels importants.

le donjon, le Kaitokukan (la résidence du seigneur à l’intérieur de l’enceinte principale), l’entrepôt Nando-gura et les autres 15 biens culturels importants. Tarif : 420 yens pour la visite du donjon, du Kaitokukan, et des portes de Higashita et Roka.

420 yens pour la visite du donjon, du Kaitokukan, et des portes de Higashita et Roka. Adresse : 1-2-1 Marunouchi, Kôchi-shi

1-2-1 Marunouchi, Kôchi-shi Site Internet : https://kochipark.jp/kochijyo/

Le seul château au Japon à avoir préservé la quasi-totalité des structures de son enceinte principale

S’étant distingué lors de la bataille de Sekigahara, le général Yamanouchi Kazutoyo a reçu le fief de Tosa (la préfecture de Kôchi d’aujourd’hui), et y a édifié un château pour s’y installer. La plupart des structures ont brulé lors d’un incendie dans la ville en 1727 et la reconstruction intégrale s’est achevée en 1753. C’est le seul château au Japon qui conserve intacts à la fois son donjon et la résidence du seigneur. Les visiteurs sont vraiment gâtés avec quinze des bâtiments à l’intérieur de l’enceinte classés « biens culturels importants ».

Le clan Yamashita, seigneurs de Kôchi, a accumulé une riche collection de documents et d’objets précieux, et une partie des 67 000 pièces est exposée au musée d’histoire de Kôchi, non loin du château. La collection de casques de guerre ornés kawari kabuto est particulièrement remarquable. Certains représentent des animaux ou des insectes, d’autres des couvre-chefs à l’occidentale, ou sont même ornés de cheveux, tels des perruques.

(Voir également notre article : Kôchi, un endroit méconnu du Japon loin du bruit et de la fureur)

(Photo de titre : Pixta)