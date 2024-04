Le château de Kumamoto, ressuscité après un terrible séisme

Les 100 plus importants châteaux du Japon

Célèbre pour ses fortifications, le château de Kumamoto a été érigé par Katô Kiyomasa, l’un des généraux de Toyotomi Hideyoshi. L’édifice a subi de très lourds dégâts lors de la série de séismes qui a touché la région en 2016, mais la restauration du donjon a pu être achevée cinq ans plus tard. Les visiteurs peuvent à nouveau y pénétrer.

Château de Kumamoto (préfecture de Kumamoto)

Construction : 1607

1607 Premier seigneur : Katô Kiyomasa

Katô Kiyomasa À voir : Le grand donjon, le petit donjon, la tour de guet d’Utô (authentiques)

Le grand donjon, le petit donjon, la tour de guet d’Utô (authentiques) Tarif : 800 yens (lycéens/adultes)

800 yens (lycéens/adultes) Site Internet : https://castle.kumamoto-guide.jp/

Un édifice qui retrouve sa gloire d’antan

Le château de Kumamoto est l’un des plus célèbres du Japon, réputé notamment pour la beauté de ses murailles en pierre. Pour empêcher l’ennemi d’escalader les murs, la pente devient de plus en plus raide en montant.



Les futama ishigaki sont deux murs à angles différents qui se chevauchent. (Pixta)

Plusieurs des structures de l’édifice, à commencer par le grand donjon, le petit donjon, et la tour de guet d’Udo, sont désignés « biens culturels importants nationaux ». Tous ces bâtiments, ainsi que les autres tours de guet dans l’enceinte, sont d’origine.

Le château est devenu un champ de bataille pour la toute première fois lors de la rébellion de Satsuma qui a eu lieu 270 ans après sa construction. À l’époque, il n’y avait que 3 500 soldats stationnés dans le camp du gouvernement, à l’intérieur de l’enceinte du château. Ils ont résisté à 50 jours de siège et à l’attaque des 13 000 hommes du camp des Satsuma.

Le donjon et la résidence principale du seigneur ont toutefois été détruits par le feu. Le fait qu’un château édifié au XVIIe siècle ait pu résister à une attaque avec des armements du XIXe siècle a confirmé son statut de monument imprenable. Les donjons incendiés ont été remplacés par des structures en béton armé en 1960.

Durant la violente série de séismes de 2016, les shachihoko en tuile (statues de créatures mythiques décorant les toits) ont chuté, et les murs et certaines parties intérieures ont subi de lourds dommages. La technologie anti-sismique de pointe a été incorporée dans la restauration pour rendre la structure plus résistante, et les travaux sont toujours en cours. Le château a pu rouvrir ses portes aux visiteurs en avril 2021.

(Photo de titre : Pixta)