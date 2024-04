Le château de Kagoshima, théâtre de la bataille décisive de la rébellion de Satsuma

Les 100 plus importants châteaux du Japon

Visiterle Japon

Le château de Kagoshima était le siège de la famille Shimazu, parmi les plus puissantes de la partie sud de l’île de Kyûshû. L’édifice est célèbre pour avoir été le théâtre de la bataille décisive de la rébellion de Satsuma, le dernier soulèvement armé du XIXe siècle au Japon. Des impacts de balle peuvent être observés sur les murs en pierre.

Le château de Kagoshima (préfecture de Kagoshima)

Construction : 1601

1601 Premier seigneur : Shimazu Iehisa

Shimazu Iehisa À voir : Les encoches de balles sur les murs en pierre

Les encoches de balles sur les murs en pierre Tarif : Gratuit

Gratuit Adresse : 7-2, Shiroyama-chô, Kagoshima-shi, Kagoshima-ken

7-2, Shiroyama-chô, Kagoshima-shi, Kagoshima-ken Site Internet : https://www.pref.kagoshima.jp/ab24/cms/documents/kagosimajou/kagosimajou.html

Des traces de balles de la rébellion de 1877

Le château de Kagoshima a été édifié par Shimazu Iehisa, 18e chef des Shimazu, une grande famille guerrière de la partie sud de l’île de Kyûshû depuis l’époque de Kamakura. Le personnage deviendra par la suite le premier chef du clan Satsuma.

L’entrée principale du château, la porte Gorô-mon, de 20 mètres de haut, est la plus massive du Japon. Elle a brûlé dans un incendie en 1873 mais a été reconstruite en 2020. Sur les murs autour de la porte, on peut y observer d’innombrables encoches : ce sont les impacts des coups de fusils tirés pendant la rébellion de Satsuma en 1877. Le grand héros de la Restauration de Meiji, Saigô Takamori, était originaire de Kagoshima. À la tête d’une insurrection, il a subi des défaites contre les forces du gouvernement de Meiji à Kumamoto et Miyazaki, et il est rentré chez lui, à Kagoshima afin de lever son ultime défense, se donnant la mort après avoir été encerclé au mont Shiroyama par une armée de 50 000 hommes. Une stèle commémorative marque la cave où il s’était réfugié et le lieu de son suicide.



Les murs portant les impacts de coups de feu tirés lors de la rébellion de Satsuma en 1877. (Pixta)

(Photo de titre : la porte Gorô-mon du château de Kagoshima. Pixta)