La fin de la Bataille d’Okinawa : une commémoration tous les 23 juin

L’un des commémorations les plus importantes de l’année au Japon est celle de la fin de la Bataille d’Okinawa, le 23 juin 1945, lors de laquelle 200 000 soldats et civils ont péri.

La Bataille d’Okinawa, qui s’est déroulée du 1er avril au 23 juin 1945, a été un conflit majeur au sol entre les forces japonaises et américaines à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Environ 200 000 personnes — des soldats et des civils — ont péri. L’histoire tragique des étudiantes et enseigantes de Himeyuri, qui avaient été mobilisées pour servir de personnel infirmier, est notamment honorée chaque année pour les terribles conditions auxquelle elles avaient dû faire face sur le front et leurs sacrifices : nombre d’entre elles avaient été tuées et d’autres s’étaient suicidées.

La préfecture d’Okinawa observe un jour férié spécial le 23 juin (appelé Irei no hi). Un service commémoratif est tenu au Parc mémorial de la ville d’Itoman, où un monument y présente les noms de toutes les victimes de la bataille, sans distinction de nationalité.

(Vous pouvez lire notre article de fond sur le sujet : Le cénotaphe et le musée Himeyuri : transmettre les affres de la bataille d’Okinawa et la valeur de la paix)

(Photo de titre : un homme dépose des fleurs en offrande devant le monument où sont inscrits les noms de toutes les victimes de la Bataille d’Okinawa. Photo du 23 juin 2019. © Jiji)