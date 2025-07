Le kendama, la version japonaise du bilboquet

Instantanés de culture générale sur le Japon

Le kendama est la variante japonaise du bilboquet. Les enfants s’amusent à réaliser des figures simples, tandis que les adultes tentent d’exécuter des techniques beaucoup plus complexes.

De multiples figures possibles

Le kendama, variante japonaise du jeu traditionnel du bilboquet, ajoute de la complexité grâce aux différentes façons dont les joueurs peuvent tenir le manche et attraper la balle, avec trois coupelets de tailles différentes et une pointe à l’extrémité. Il offre aux joueurs de tous niveaux une grande variété de tours à essayer, des plus simples aux plus avancés. Son nom est composé de ken, l'« épée » ou la poignée, et de tama, qui signifie « balle ».

Le kendama a une longue histoire, même si sa forme moderne est apparue en 1921 à Hatsukaichi, dans la préfecture de Hiroshima, ce qui a ouvert la voie à sa popularité durable au Japon. Il existe plusieurs compétitions au Japon et à l’étranger où les amateurs peuvent démontrer leurs compétences contre d’autres pratiquants, notamment la Coupe du monde de kendama, qui se tient chaque année depuis 2014 à Hatsukaichi.

