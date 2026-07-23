Le grand festival Tenjin d’Osaka

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Datant de près d’un millénaire, le festival Tenjin se tient à Osaka tous les 24 et 25 juillet.

Organisé depuis près de 1 000 ans, le festival Tenjin est un événement destiné à prier pour la prospérité d’Osaka et à protéger la ville ainsi que ses habitants des mauvais esprits. Centré autour du sanctuaire Tenman-gû, dédié au lettré et homme d’État Sugawara no Michizane, il se déroule chaque année les 24 et 25 juillet.

À cette occasion, des sanctuaires portatifs sont transportés sur des bateaux, tandis que d’autres défilent dans les rues du centre d’Osaka. Une flottille d’une centaine d’embarcations, portant des mikoshi renfermant diverses divinités, remonte la rivière Ôkawa. Des cérémonies religieuses sont célébrées à bord, et un spectaculaire feu d’artifice est tiré en l’honneur des dieux.

Le festival Tenjin est considéré comme l’un des trois plus grands festivals du Japon, avec celui de Gion (Kyoto) et Kanda (Tokyo).

(Photo de titre : Pixta)