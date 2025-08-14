Uchimizu : un rituel estival pour rafraîchir l’air

Instantanés de culture générale sur le Japon

Pour réduire la chaleur de l’air et limiter la dispersion de la poussière, les Japonais ont ce rituel estival appelé «uchimizu », qui consiste à arroser le sol à l’ombre la matin, ou le soir.

Sagesse traditionnelle

Le rituel estival appelé uchimizu, qui remonte à l’époque d’Edo (1603-1868), consiste à arroser le sol pour rafraîchir l’air. Il est pratiqué le plus souvent dans la rue, mais aussi devant la maison. Il permet de réduire la température du sol et également de limiter la dispersion de la poussière.

L’arrosage est plus efficace quand il n’est pas effectué en pleine chaleur de la journée, car l’eau s’évaporerait trop rapidement. Le matin ou surtout le soir est donc idéal, et pour cette raison, il est également préférable d’arroser à l’ombre.

Au lieu de l’eau fraîche du robinet, l’eau de pluie ou l’eau de bain usagée est parfaite pour réduire la chaleur d’été tout en respectant l’environnement.

(Photo de titre : Pixta)