Les cigales au Japon

Le chant des cigales au Japon débute quand la saison des pluies se termine. Vous êtes-vous habitués à leurs cris stridents ?

Le son de l’été

Les cris stridents des cigales (semi en japonais) sont un symbole de l’été au Japon, où il en existe une trentaine d’espèces différentes. Parmi elles, l’abura-zemi (littéralement « cigale à l’huile ») doit son nom au fait que son chant, « jiri jiri », s’entend comme de l’huile en train de bouillir. Quant à la minmin-zemi (photo de titre), elle est connue pour son cri « min min », un son qui apparaît fréquemment dans les dessins animés et les mangas. Le grand kuma-zemi (« cigale-ours ») est plus répandu dans l’ouest du Japon.

Le terme semi est un mot qui figure souvent dans les poèmes haïku relatifs à la saison estivale, car c’est à ce moment-là que ces insectes sont le plus actifs. Certaines espèces continuent toutefois d’être entendues jusqu’en octobre.



Une cigale kuma-zemi



Une cigale abura-zemi

(Photo de titre : une cigale de l’espèce minimin-zemi. Toutes les photos : Pixta)