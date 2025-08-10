Instantanés de culture générale sur le Japon
Les cigales au Japon
Environnement
Le son de l’été
Les cris stridents des cigales (semi en japonais) sont un symbole de l’été au Japon, où il en existe une trentaine d’espèces différentes. Parmi elles, l’abura-zemi (littéralement « cigale à l’huile ») doit son nom au fait que son chant, « jiri jiri », s’entend comme de l’huile en train de bouillir. Quant à la minmin-zemi (photo de titre), elle est connue pour son cri « min min », un son qui apparaît fréquemment dans les dessins animés et les mangas. Le grand kuma-zemi (« cigale-ours ») est plus répandu dans l’ouest du Japon.
Le terme semi est un mot qui figure souvent dans les poèmes haïku relatifs à la saison estivale, car c’est à ce moment-là que ces insectes sont le plus actifs. Certaines espèces continuent toutefois d’être entendues jusqu’en octobre.
(Photo de titre : une cigale de l’espèce minimin-zemi. Toutes les photos : Pixta)