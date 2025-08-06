Le Dôme de la bombe atomique, symbole de la tragédie de Hiroshima

Instantanés de culture générale sur le Japon

Le Dôme de la bombe atomique est l’une des rares structures situées à proximité de l’épicentre du bombardement de Hiroshima à être restée debout, ce qui en fait un symbole de la tragédie du 6 août 1945.

Le symbole d’une ville meurtrie à jamais

Le Dôme de la bombe atomique est un bâtiment en briques conçu par l’architecte tchèque Jan Letzel en 1915 et connu à l’époque en tant que Hall de la promotion industrielle de la préfecture de Hiroshima.

En 1945, la structure abritait des bureaux du gouvernement national et municipal. Le 6 août, la bombe est tombée à 160 mètres, détruisant la plupart des murs, mais c’est l’une des rares structures de la région à être restée debout. Dans l’après-guerre, il est devenu un symbole du bombardement atomique, et en 1996, il a été inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco. Des travaux de préservation ont permis de maintenir le bâtiment debout.

(Voir aussi notre article : Le Dôme de la bombe atomique de Hiroshima, patrimoine mondial)

(Photo de titre © Pixta)