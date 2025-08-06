Instantanés de culture générale sur le Japon

Le Dôme de la bombe atomique, symbole de la tragédie de Hiroshima

Catastrophe Ville

Le Dôme de la bombe atomique est l’une des rares structures situées à proximité de l’épicentre du bombardement de Hiroshima à être restée debout, ce qui en fait un symbole de la tragédie du 6 août 1945.
Le symbole d’une ville meurtrie à jamais

Le Dôme de la bombe atomique est un bâtiment en briques conçu par l’architecte tchèque Jan Letzel en 1915 et connu à l’époque en tant que Hall de la promotion industrielle de la préfecture de Hiroshima.

En 1945, la structure abritait des bureaux du gouvernement national et municipal. Le 6 août, la bombe est tombée à 160 mètres, détruisant la plupart des murs, mais c’est l’une des rares structures de la région à être restée debout. Dans l’après-guerre, il est devenu un symbole du bombardement atomique, et en 1996, il a été inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco. Des travaux de préservation ont permis de maintenir le bâtiment debout.

(Voir aussi notre article : Le Dôme de la bombe atomique de Hiroshima, patrimoine mondial)

(Photo de titre © Pixta)

