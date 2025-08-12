12 août 1985 : l’accident de la JAL123, le crash le plus meurtrier de l’histoire

Instantanés de culture générale sur le Japon

L’année 2025 marque les quarante ans depuis le crash du Boeing 747 de la compagnie Japan Airlines, le 12 août 1985. Il s’agit de la catastrophe aérienne la plus meurtrière de l’histoire impliquant un seul appareil.

Chaque année en ce 12 août, jour de commémoration de la tragédie, des proches des 520 victimes — les 15 membres d’équipage et 505 passagers — et d’autres personnes, grimpent la crête du mont Osutaka, dans le village d’Ueno (préfecture de Gunma), à proximité du lieu de l’accident, afin de se recueillir devant les stèles érigées au nom des disparus.

Le vol JAL 123 devait relier Tokyo à Osaka. Une dizaine de minutes après son décollage en début de soirée, l’avion a subi une rupture de sa cloison arrière, le rendant très vite incontrôlable. Les pilotes ont tenté en vain de reprendre la main de l’appareil pendant une demi-heure, avant que celui-ci ne s’écrase dans la montagne. Il y aura quatre miraculés parmi les passagers.

L’enquête révélera que l’extrémité arrière du fuselage avait été mal réparée après un précédent incident en 1978.

L’une des victimes du crash était le chanteur Sakamoto Kyû, rendu populaire pour « Ue o muite arukô », une chanson connue a l’étranger sous le titre « Sukiyaki ».

(Photo de titre : des personnes se recueillent dans le village d’Ueno, près du lieu du crash, en août 2022, pour les 37 ans depuis le drame. Jiji)