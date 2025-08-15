La commémoration de la fin de la Seconde Guerre mondiale

Instantanés de culture générale sur le Japon

La voix de l’empereur Hirohito a été entendue par les Japonais pour la première fois lorsqu’il annonça la capitulation du pays face aux Alliés le 15 août 1945, après un conflit qui a engendré plus de trois millions de morts du côté japonais.

La voix radiodiffusée du Joyau et la fin de la guerre

Le 15 août 1945, l’empereur Hirohito annonçait à la radio la reddition du Japon, et par conséquent la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Le souverain avait enregistré son allocution la nuit d’avant. Elle sera diffusée le lendemain à 12 h 00 et connue sous le nom de Gyokuon-hôsô, ou « la voix radiodiffusée du Joyau ». Il s’agissait de la toute première fois où la voix d’un empereur était entendue à travers la radio, ajoutant ainsi un impact important à ses paroles.

Plus de trois millions de Japonais ont perdu la vie durant le conflit, soldats comme civils. Chaque année en cette date, est organisé à Tokyo le Service mémoriel national pour les morts à la guerre. L’empereur se recueille en silence et prononce un discours en hommage aux disparus et pour transmettre son souhait d’un monde en paix.

(Photo de titre : l’empereur Naruhito et l’impératrice Masako priant devant le Service mémoriel national pour les morts à la guerre, le 15 août 2024 à Tokyo. Jiji)