Fûrin, le carillon à vent japonais

Le son du carillon à vent fûrin apaise les oreilles. Cet élément traditionnel de l’été japonais a des origines lointaines.

Les carillons à vent, qui transforment la brise en une douce musique, sont un symbole de l’été au Japon. Leur origine proviendrait des cloches utilisées dans la Chine ancienne pour la divination. On peut encore aujourd’hui apercevoir des carillons à vent en bronze suspendus aux avant-toits des temples pour éloigner les mauvais esprits.

Le mot fûrin (風鈴), qui désigne les carillons à vent, remonte à l’époque de Kamakura (1185-1333), bien que sa prononciation ait changé. Les carillons en verre sont eux apparus vers 1700 et auraient été créés pour la première fois par des artisans verriers de Nagasaki.

Vers la fin de l’époque d’Edo (1603-1868), des marchands ambulants ont commencé à vendre des carillons à vent au grand public. Ce petit objet est un élément traditionnel cher aux Japonais, à tel point que des festivals dédiés sont organisés dans tout le pays, offrant un léger rafraîchissement sonore pendant les grosses chaleurs.

(Photo de titre : Pixta)