Owara Kaze no Bon : le mystérieux festival des danseurs aux chapeaux de paille

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Le festival Owara Kaze no Bon est connu pour ses mystérieux danseurs dont les chapeaux de paille sont abaissés de manière à dissimuler leur visage.

Danses, tambour et shamisen

Le festival Owara Kaze no Bon se tient chaque année du 1er au 3 septembre dans la ville de Toyama. Les danseurs défilent dans les rues vêtus de yukata assortis et coiffés de chapeaux de paille rabattus sur le visage, créant une atmosphère mystérieuse. Ils sont accompagnés par des morceaux joués au tambour taiko, au kokyû (un instrument à cordes joué avec un archet) et au shamisen, dont le son mélancolique accentue l’ambiance particulière du festival.

Le début du mois de septembre est une période souvent marquée par des vents violents, et les typhons sont fréquents. Vieux de 300 ans, ce festival est organisé dans l’espoir d’obtenir de bonnes récoltes, les danseurs priant notamment pour protéger les rizières des dégâts causés par le vent.

(Photo de titre : Pixta)