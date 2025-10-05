Les sandales traditionnelles « geta » et « zôri »

Instantanés de culture générale sur le Japon

Les geta et les zôri sont deux types de sandales traditionnelles portées depuis des siècles au Japon. Elles ont des petites différences.

Des sandales traditionnelles « avec dents » et « sans dents »

Les geta sont un type de sandales traditionnelles japonaises en bois, munies d’une lanière de tissu qui passe entre le gros orteil et le deuxième orteil. Elles ont généralement deux « dents »(ha) qui font office de talons et permettent de surélever les pieds au-dessus du sol, les gardant ainsi propres et secs. Sur les surfaces pavées, ces dents en bois produisent un bruit de pas caractéristique.

Aujourd’hui, les gens portent généralement les geta avec le yukata lorsqu’ils séjournent dans une auberge (ryokan) ou lorsqu’ils sortent pour profiter d’un événément estival, comme un festival ou un feu d’artifice.

Les zôri sont un type de sandales traditionnelles japonaises similaires, fabriquées dans un matériau plus souple, comme le caoutchouc, et qui n’ont pas de dents sous la semelle. En général, les geta sont considérées comme plus décontractées, tandis que les zôri sont souvent portées avec le kimono formel.



Des sandales geta (gauche) et zôri (Pixta)

(Photo de titre : Pixta)