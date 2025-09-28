Noren, le petit rideau traditionnel à l’entrée des commerces

Instantanés de culture générale sur le Japon

Le noren est un type de petit rideau qui est suspendu à l’extérieur des entrées des commerces au Japon. À quoi sert-il ?

Un petit rideau dont l’utilité a évolué

Le noren est un type de rideau court traditionnel que l’on accroche à l’entrée des magasins, restaurants et autres établissements. À l’origine, il servait à bloquer la lumière du soleil et la poussière tout en facilitant l’entrée des clients, qui n’avaient pas à franchir de portes. Au fil du temps, il est devenu une forme de publicité, les commerçants commençant à afficher le nom ou le symbole de leur établissement sur le rideau.

Le noren est également devenu le symbole de la réputation d’un établissement particulier, ou ce que l’on appellerait aujourd’hui sa valeur de marque. « Salir le noren » (noren o kegasu) signifie nuire à la réputation d’une entreprise. Une autre expression, « diviser le noren » (noren o wakeru), fait référence au fait d’aider un employé à ouvrir sa propre succursale du magasin ou du restaurant.

(Photo de titre : Pixta)