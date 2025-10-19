Haniwa, les antiques figurines en argile

Instantanés de culture générale sur le Japon

Visiterle Japon

Les figurines en argile appelées haniwa, qui étaient placées au-dessus et autour des tumulus funéraires entre le IIIe et le VIIe siècle, se présentent sous la forme de simples cylindres et de sculptures représentant des personnes et des animaux.

Entre le IIIe et le VIIe siècle, de nombreux tumulus funéraires ont été construits au Japon pour les puissants dirigeants locaux. Des figurines en argile non émaillée appelées haniwa étaient souvent placées au-dessus et autour.

Au début, elles étaient généralement de forme cylindrique, et ce type est resté courant, mais plus tard, des sculptures représentant des personnes, des chevaux et d’autres animaux, ainsi que des boucliers, des carquois et d’autres objets ont également été réalisés. On pense que les figurines haniwa étaient destinées à protéger la personne qui reposait dans le tumulus funéraire.

L’un des haniwa les plus célèbres est un guerrier en armure exposé au Musée national de Tokyo. Deux autres figurines très connues, aux expressions faciales frappantes, sont souvent décrites comme des « danseuses » en raison de la position de leurs bras.



Un haniwa représentant un guerrier en armure keikô. (Avec l’aimable autorisation du Musée national de Tokyo/ColBase)



Les haniwa « danseuses ». (Avec l’aimable autorisation du Musée national de Tokyo/ColBase)

Le Parc du tumulus funéraire d’Imashiro-zuka, à Takatsuki, dans la préfecture d’Osaka, compte 190 reproductions de figurines haniwa inspirées des pièces découvertes dans le tumulus, dont certaines peuvent être touchées par les visiteurs.

(Photo de titre: les reproductions de figurines haniwa au Parc du tumulus funéraire d’Imashiro-zuka)