Higan-bana : le lys araignée rouge symbolise le début de l’automne

Les fleurs higan-bana, ou lys araignées rouges, sont associées à la période où les Japonais visitent les tombes de leurs ancêtres. Elles symbolisent également le passage de l’été à l’automne.

Au Japon, il est coutume de se rendre sur les tombes des ancêtres pendant les périodes bouddhiques du higan, qui durent environ une semaine autour des équinoxes de printemps et d’automne.

En automne, le higan s’accompagne de l’apparition du lys araignée rouge, dont les fleurs complexes sont connues en japonais sous le nom de higan-bana (littéralement « fleurs de higan »).

Ces fleurs voyantes apparaissent avant que les feuilles de la plante ne se développent, créant un paysage enchanteur. Les higan-bana sont courantes dans tout le Japon, en particulier le long des routes, sur les sentiers qui traversent les rizières et dans les cimetières. De nombreuses régions sont devenues célèbres pour ces fleurs, comme la ville de Hidaka, dans la préfecture de Saitama, où plus de cinq millions de higan-bana fleurissent chaque année, attirant des foules d’admirateurs.

En plus d’être un symbole de l’automne et de la période higan, les lys araignées rouges sont traditionnellement associés au passage de la chaleur estivale aux températures plus fraîches de l’automne.

(Photo de titre : Pixta)