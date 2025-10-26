Les symboles « maru » et « batsu » : quand les Japonais veulent dire « oui » ou « non »

Instantanés de culture générale sur le Japon

Le cercle (maru) et la croix (batsu) sont utilisés au Japon pour indiquer respectivement si quelque chose est correct ou incorrect.

Symboles et gestes

Au Japon, le cercle 〇 (maru) est utilisé pour exprimer que quelque chose est « bien » ou « correct », tandis que la marque X ou la croix (batsu) signifie « mauvais » ou « incorrect ». Par exemple, les enseignants indiquent les bonnes réponses avec un cercle et peuvent signaler les mauvaises réponses avec un X (bien que les coches ✓ soient également employées au Japon pour les mauvaises réponses, ce qui peut prêter à confusion pour certaines personnes d’autres pays).



(© Pixta)

Le cercle utilisé dans les devoirs scolaires ou les examens pour indiquer une bonne réponse peut aussi devenir un nijû-maru (double cercle ◎) pour montrer une approbation plus importante, voire emphatique. En effet, le plus glorieux de ces symboles est le hanamaru, un cercle en spirale décoré de pétales pour ressembler à une fleur (voir la marque en bas à gauche de l’image ci-dessus).

Le cercle (maru) et la marque X (batsu) sont également utilisés comme gestes, et sont si courants qu’il existe même des emoji pour les représenter. Joindre les mains au-dessus de la tête pour former un cercle (🙆) indique l’accord ou l’approbation, tandis que croiser les bras devant le corps pour former une croix (🙅) exprime le désaccord ou le rejet.

(Photo de titre : Pixta)