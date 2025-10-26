Instantanés de culture générale sur le Japon
Les symboles « maru » et « batsu » : quand les Japonais veulent dire « oui » ou « non »
Symboles et gestes
Au Japon, le cercle 〇 (maru) est utilisé pour exprimer que quelque chose est « bien » ou « correct », tandis que la marque X ou la croix (batsu) signifie « mauvais » ou « incorrect ». Par exemple, les enseignants indiquent les bonnes réponses avec un cercle et peuvent signaler les mauvaises réponses avec un X (bien que les coches ✓ soient également employées au Japon pour les mauvaises réponses, ce qui peut prêter à confusion pour certaines personnes d’autres pays).
Le cercle utilisé dans les devoirs scolaires ou les examens pour indiquer une bonne réponse peut aussi devenir un nijû-maru (double cercle ◎) pour montrer une approbation plus importante, voire emphatique. En effet, le plus glorieux de ces symboles est le hanamaru, un cercle en spirale décoré de pétales pour ressembler à une fleur (voir la marque en bas à gauche de l’image ci-dessus).
Le cercle (maru) et la marque X (batsu) sont également utilisés comme gestes, et sont si courants qu’il existe même des emoji pour les représenter. Joindre les mains au-dessus de la tête pour former un cercle (🙆) indique l’accord ou l’approbation, tandis que croiser les bras devant le corps pour former une croix (🙅) exprime le désaccord ou le rejet.
