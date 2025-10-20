Daruma, les poupées que l’on peint pour réaliser notre souhait

Instantanés de culture générale sur le Japon

Les Japonais se procurent des poupées daruma pour les aider à réaliser leurs souhaits.

Les poupées daruma sont des porte-bonheur très populaires au Japon. Elles représentent le moine bouddhiste Bodhidharma, considéré comme le fondateur de l’école chinoise Chan, précurseur du zen au Japon. Elles sont généralement fabriquées en papier mâché et ont une forme arrondie qui englobe à la fois la tête et le corps.

Peintes en rouge vif, à l’exception du visage, ces figurines sont utilisées pour réaliser nos souhaits. Pour les poupées classiques, on peint l'œil gauche lorsque l’on formule un vœu, et le droit lorsqu’il s’exauce. Traditionnellement, cela se fait à l’encre et au pinceau, mais aujourd’hui, il est courant d’utiliser un feutre.

La ville de Takasaki, dans la préfecture de Gunma, est le principal producteur de poupées daruma, et on dit que le temple Shôrinzan Daruma-ji est leur lieu d’origine.

