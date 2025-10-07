Le festival Kunchi de Nagasaki, du 7 au 9 octobre

Instantanés de culture générale sur le Japon

Le festival Kunchi de Nagasaki offre divers spectacles effectués par les résidents des différents quartiers de la ville. Il se tient chaque année du 7 au 9 octobre.

Des spectacles animés début octobre

Le festival Kunchi de Nagasaki remonte à 1634, et il est associé au sanctuaire Suwa, un haut lieu du shintoïsme. L’évènement était traditionnellement organisé le neuvième jour du neuvième mois de l’ancien calendrier lunaire, le « neuvième jour » (kunichi) étant probablement à l’origine du nom du festival. Aujourd’hui, il se déroule sur trois jours, du 7 au 9 octobre.

Les différents quartiers de Nagasaki se relaient chaque année pour danser lors du festival, chacun y participant une fois tous les sept ans. Le meneur des danseurs porte un kasaboko, une combinaison de hallebarde et de parapluie pesant plus de 100 kg. Les accessoires utilisés pour les spectacles varient d’une année à l’autre et comprennent des objets tels que le taikoyama, une plate-forme portable géante décorée pesant environ une tonne, qui est portée par 36 personnes et lancée à plusieurs reprises en l’air. Un autre spectacle est appelé jaodori (danse du dragon), qui met en scène une longue marionnette en forme de dragon portée par un groupe d’artistes à la poursuite d’un « joyau ».

Un certain nombre de plats spéciaux sont servis pendant la période du festival, notamment du riz cuit à la vapeur avec des haricots azuki, des radis blancs marinés à la grenade et de la soupe de loches.

(Photo de titre : la danse du dragon au festival Kunchi. Avec l’aimable autorisation de l’Association de tourisme de la préfecture de Nagasaki.)