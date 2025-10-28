« Shôji », la porte coulissante qui laisse passer la lumière

Instantanés de culture générale sur le Japon

Visiterle Japon

Le shôji est un élément constitutif de la maison traditionnelle japonaise. Il peut servir de porte, de fenêtre ou de cloison divisant une même pièce.

Les portes coulissantes shôji sont constitutives des maisons traditionnelles japonaises. Il s’agit de lattes de bois recouvertes d’un papier japonais washi résistant et d’une certaine épaisseur, qui empêche de voir l’intérieur de la pièce, mais laisse passer la lumière. Le washi étant poreux, il contribue également à la circulation de l’air et à la réduction de l’humidité.

Les shôji sont utilisés pour diviser les espaces intérieurs et font également office de portes ou de fenêtres. Dans les maisons modernes de style japonais, ils sont généralement placés dans les cadres des portes et des fenêtres avec des panneaux de verre. Une variante populaire est le yukimi shôji (« shôji pour contempler la neige »), dont la partie inférieure peut coulisser pour permettre de regarder à travers la vitre.



Nous pouvons voir des yukimi shôji sur la gauche. (Pixta)

Les shôji se distinguent des fusuma, qui sont des portes coulissantes faites de papier ou de tissu opaque, car celles-ci ne laissent pas passer la lumière.

(Photo de titre : shôji à gauche et fusuma à droite : Pixta)