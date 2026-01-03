Rokuyô, le cycle des six jours favorables ou néfastes

Instantanés de culture générale sur le Japon

Le rokuyô est un cycle traditionnel de six jours de bonne ou mauvaise fortune qui apparaît généralement dans les calendriers japonais.

Des jours de bon ou mauvais augure

Le rokuyô est un cycle répétitif de six jours, présent sur de nombreux calendriers japonais, qui indique le caractère plus ou moins favorable de chaque jour. Beaucoup de Japonais en tiennent compte lorsqu’ils planifient des événements importants, comme un mariage, une cérémonie, un déménagement ou des funérailles.

Ce système, d’origine chinoise, a été introduit au Japon vers le XIVᵉ siècle, mais ce n’est qu’à la fin du XIXᵉ siècle qu’il s’est véritablement diffusé. Avant la version actuelle, il existait plusieurs variantes, avec des noms et des ordres différents.

Les six jours du rokuyô et leur signification

(Taian) : le plus favorable des six jours, associé à la « grande paix ». C’est une date privilégiée pour les mariages et les célébrations heureuses. 赤口 (Shakkô / Shaku) : jour généralement défavorable, notamment pour les célébrations. Seule la période autour de midi est considérée comme propice. Le nom, qui signifie « bouche rouge », est associé au sang et au feu ; il est donc recommandé d’éviter l’usage d’objets tranchants ou de sources de flamme.

(Photo de titre : Pixta)