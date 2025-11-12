Honbasho, les six grands tournois de sumo

Instantanés de culture générale sur le Japon

Les honbasho sont les six grands tournois de sumo. Les principaux lutteurs y participent et ce sont les événements les plus prestigieux du sport national nippon.

Des affrontements de taille

L’ôzumô, littéralement le « grand sumo », représente la forme professionnelle de ce sport traditionnel emblématique du Japon. Il est placé sous la supervision de la Fédération japonaise de sumo, qui organise chaque année six tournois officiels, ou honbasho, d’une durée de quinze jours chacun.

Trois de ces tournois se tiennent au Ryôgoku Kokugikan de Tokyo, en janvier, mai et septembre. Les trois autres ont lieu à Osaka (mars), Nagoya (juillet) et Fukuoka (novembre). La chaîne publique NHK en assure la diffusion à la télévision et à la radio.

Les performances réalisées au cours des six honbasho déterminent à la fois le classement et la rémunération des lutteurs (appelés en japonais rikishi). Tandis que ceux des divisions inférieures combattent tout au long de la journée, l’attention du public se porte surtout sur les affrontements de l’après-midi, qui opposent les lutteurs les mieux classés, notamment les yokozuna et les ôzeki. Ces athlètes d’élite s’affrontent chaque jour pendant la durée du tournoi, et celui qui obtient le meilleur score final est sacré champion.

Les grands tournois de sumo au Japon

Hatsu Basho (premier tournoi) : Tokyo (janvier)

Haru Basho (tournoi de printemps)/Osaka Basho (tournoi d’Osaka) : Osaka (mars)

Natsu Basho (tournoi d’été) : Tokyo (mai)

Nagoya Basho (tournoi de Nagoya) : Nagoya (juillet)

Aki Basho (tournoi d’automne) : Tokyo (septembre)

Kyûshû Basho (tournoi de Kyūshū) : Fukuoka (novembre)

(Photo de titre : deux lutteurs s’affrontent lors du tournoi d’été, le 21 mai 2024 au Ryôgoku Kokugikan, à Tokyo © Arthur Perset/Hans Lucas via Reuters Connect.)