Kintarô, un héros du folklore japonais connu pour sa force

Instantanés de culture générale sur le Japon

Visiterle Japon

Kintarô est un légendaire garçon à la force surhumaine. Il symbolise la santé et la force.

La légende raconte que...

Kintarô est un héros du folklore japonais connu pour sa force prodigieuse, qu’il possédait déjà enfant. Il est souvent représenté comme un jeune garçon portant une hache et vêtu d’un tablier rouge orné du caractère « or » (金), le même kin que dans la première partie de son nom. Selon la légende, Kintarô grandit au cœur des montagnes d’Ashigara — un massif situé entre les actuelles préfectures de Kanagawa et Shizuoka — où il joue avec les animaux sauvages et fait preuve d’une telle puissance qu’il est capable d’affronter et de vaincre des ours.

On raconte qu’en grandissant, il serait devenu le samouraï Sakata no Kintoki, l’un des quatre fidèles serviteurs du célèbre guerrier Minamoto no Yorimitsu, et qu’il apparaît dans diverses légendes où il triomphe de créatures monstrueuses.

Traditionnellement, des poupées à l’effigie de Kintarô sont exposées lors de la fête des garçons, le 5 mai (aujourd’hui un jour férié national), en symbole de santé et de force.

(Photo de titre : Pixta)