Le musasabi, l’écureuil volant géant du Japon
Des créatures nocturnes
Le musasabi, ou écureuil volant géant du Japon (Petaurista leucogenys), est un mammifère nocturne qui vit dans les forêts des principales îles de l’archipel nippon : Honshû, Kyûshû et Shikoku.
Pour se déplacer, il utilise des membranes cutanées reliant ses pattes avant et arrière, qui lui permettent de glisser d’un arbre à l’autre. Il peut atteindre 80 centimètres de longueur, queue comprise, et peser plus d’un kilo. Ses vols planés couvrent généralement 20 à 30 mètres, mais certains individus ont été observés parcourant plus de 100 mètres.
Il existe une espèce proche, mais de taille bien plus modeste : la momonga (pteromys momonga) ou petit écureuil volant du Japon, qui mesure environ 30 centimètres, queue comprise, et pèse environ 150 grammes.
(Photo de titre : Pixta)