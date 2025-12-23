Kamishibai, le théâtre de papier

Instantanés de culture générale sur le Japon

Divertissement jadis très populaire avant l’avènement de la télévision, le kamishibai est encore pratiqué aujourd’hui comme activité pédagogique et artistique.

Le kamishibai est une forme japonaise de théâtre de papier dans laquelle un narrateur raconte une histoire à l’aide d’une série de planches illustrées. En les faisant défiler une à une, il donne vie au récit par une narration expressive, imitant les voix des différents personnages et jouant sur le rythme pour créer suspense et surprise.

Avant l’arrivée de la télévision, au milieu du XXᵉ siècle, le kamishibai était un divertissement très populaire dans les rues du Japon : les conteurs attiraient leur public en vendant de petites friandises avant chaque représentation. Aujourd’hui encore, cette pratique continue de séduire, notamment dans les bibliothèques et les établissements scolaires, où elle est appréciée pour sa dimension à la fois artistique et pédagogique.



Le kamishibai est souvent pratiqué dans les écoles maternelles du Japon. (Pixta)

