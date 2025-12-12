Instantanés de culture générale sur le Japon
La coutume du « susuharai », le grand nettoyage de fin d’année au Japon
Un nettoyage de printemps...en hiver !
Le susuharai marque le début du compte à rebours avant les festivités du Nouvel An sur l’Archipel. À l’époque d’Edo (1603-1868), on réalisait ce grand nettoyage, à l’intérieur comme autour de la maison, le treizième jour du douzième mois du calendrier lunaire. Aujourd’hui encore, de nombreux temples perpétuent cette tradition le 13 décembre.
Avec le rythme de vie moderne, certains repoussent le susuharai, mais le nettoyage doit au moins être achevé avant la soirée du 31 décembre. Il est ensuite suivi du toshi no yu, le dernier bain de l’année, qui permet de se purifier symboliquement des impuretés accumulées au cours des douze derniers mois.
(Photo de titre : au temple Higashi Hongan-ji de Kyoto, les gens nettoient les tatamis en les frappant avec des baguettes en bambou. © Kyôdô)