Instantanés de culture générale sur le Japon
Yukizuri : une technique esthétique de préservation des arbres en hiver
Visiterle JaponTradition
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Un cône de cordes
Dans des zones telles que le Tôhoku (nord-est) et le Hokuriku (côte centre-ouest), où la neige est particulièrement abondante, ces mesures de protection sont mises en place dès novembre ou au début du mois de décembre pour préserver arbres et arbustes des rigueurs de l’hiver. Parmi les méthodes les plus emblématiques figure le yukizuri, qui consiste à fixer des perches de bambou aux troncs et à tendre des cordes depuis leur sommet afin de soutenir les branches. L’ensemble forme une silhouette conique caractéristique au-dessus des arbres, apportant au jardin hivernal une élégance et une harmonie singulières.
On peut admirer le yukizuri, par exemple, dans le célèbre jardin Kenroku-en à Kanazawa, classé au niveau national pour sa beauté paysagère exceptionnelle. Son fort attrait esthétique a d’ailleurs conduit à l’adoption de cette technique de jardinage même dans des régions où les chutes de neige importantes sont plus rares.
(Photo de titre : yukizuri au jardin Kenroku-en de Kanazawa. Pixta)