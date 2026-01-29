Kairo : les pochettes chauffantes utilisées au Japon

Instantanés de culture générale sur le Japon

Peu coûteux, facilement disponible et transportable, le kairo est souvent utilisé par les Japonais pour se réchauffer en hiver.

Un émetteur de chaleur

Pendant des siècles, les Japonais se protégeaient du froid hivernal en chauffant de petites pierres dans le foyer, qu’ils enveloppaient ensuite dans de la soie ou des tissus rembourrés afin de les emporter avec eux et de conserver la chaleur. Aujourd’hui, les chauffe-mains jetables appelés kairo remplissent la même fonction. Peu coûteux et simples d’utilisation, ils existent en plusieurs variantes, notamment des modèles à coller sur les vêtements ou à glisser dans les chaussures.

Contrairement aux pierres utilisées autrefois, les kairo produisent de la chaleur grâce à une réaction chimique. Une fois l’emballage ouvert, l’air pénètre par de minuscules perforations dans l’enveloppe extérieure, provoquant l’oxydation de la poudre de fer qu’elle contient et une diffusion progressive de chaleur. Les kairo sont largement disponibles dans les drogueries, les supérettes (konbini) et même les supermarchés.

Pour le kairo de type autocollant (haru-kairo), on l’appose sur des partie sensibles au froid comme le dos, mais jamais directement sur la peau. Il peut s’utiliser en moyenne une dizaine d’heures, mais il peut devenir tellement chaud qu’il faut rester prudent.

