Karesansui, le jardin sec des temples zen

Les jardins appelés karesansui sont des créations composées de pierres et de sable. Elles invitent le spectateur à la contemplation.

Observation et contemplation

Un karesansui, ou jardin sec, est composé de rochers et de sable ou de graviers blancs, parfois agrémentés de mousse ou d’autres végétaux. Il vise à représenter symboliquement la terre et l’eau, bien qu’aucune eau réelle n’y soit utilisée. Conçus pour être observés et contemplés depuis l’extérieur plutôt que parcourus, ces jardins se sont développés dans les temples zen à partir des XIVᵉ et XVᵉ siècles.

Le jardin du temple Ryôan-ji, à Kyoto, en est l’exemple le plus emblématique. Ses quinze rochers sont disposés de telle manière qu’il est impossible d’en apercevoir plus de quatorze à la fois, quel que soit le point de vue. La signification du jardin ne fait pas l’unanimité : selon certaines interprétations, les rochers évoqueraient des îles émergeant d’une mer de gravier, tandis que d’autres y voient une tigresse et ses petits traversant l’eau.



Le jardin sec du temple Entsû-in, à Matsushima (PhotoAC)

(Photo de titre : le jardin sec du temple Ryôan-ji © Adobe stock)