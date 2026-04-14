Le hakama, un pantalon japonais traditionnel porté en diverses occasions

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Les hakama sont des pantalons traditionnels japonais, à l’aspect proche d’une jupe, portés aussi bien par les hommes que par les femmes, notamment lors d’occasions formelles.

Un habit associé à l’éducation des femmes

Le hakama est l’une des tenues traditionnelles japonaises. Il s’agit d’un pantalon long, à l’aspect proche d’une jupe, caractérisé par son pli, et porté par-dessus le kimono. Historiquement, il était utilisé aussi bien par les hommes que par les femmes, mais ces dernières ont cessé de le porter durant l’époque d’Edo (1603-1868).

Avec la modernisation du Japon à l’ère Meiji (1868-1912), le hakama a été intégré aux uniformes des étudiantes. Ce lien avec le monde de l’éducation explique qu’il soit encore aujourd’hui fréquemment porté par les jeunes femmes lors des cérémonies de remise de diplômes.



(Pixta)

Lorsqu’un couple choisit une tenue traditionnelle pour son mariage, il est courant que le marié porte des hakama à rayures noires et blanches, accompagnés d’une veste haori noire.

Les hakama font également partie de la tenue standard dans plusieurs arts martiaux, tels que le kendô et le kyûdô.

(Photo de titre : des archers portant un hakama lors de leur entraînement de tir à l’arc. PhotoAC)