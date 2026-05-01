« Akabeko » : la petite vache rouge venue de Fukushima

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L’akabeko est un jouet traditionnel de la préfecture de Fukushima, mais cette petite vache rouge a également vocation à servir de porte-bonheur.

Les akabeko sont des figurines traditionnelles de vaches rouges en papier mâché, fabriquées à Aizu-Wakamatsu, dans la préfecture de Fukushima. Aujourd’hui, elles constituent un souvenir très prisé des visiteurs de la région. Elles se composent de deux parties : un corps aux pattes courtes et un long cou articulé, suspendu par une ficelle, de sorte que la tête se met à osciller d’avant en arrière au moindre contact. Dans leur nom, aka signifie « rouge » et beko est un mot du dialecte local désignant une vache.

Selon une légende, l’akabeko originel, considéré comme un véritable animal, serait apparu au IXe siècle dans la région d’Aizu — une zone montagneuse enclavée de la préfecture de Fukushima — pour aider à la construction d’un temple. Cette histoire, rapportée à la fin du XVIe siècle, aurait incité un dirigeant local à encourager les artisans à créer des jouets à son effigie. Ceux-ci furent ensuite associés à la protection contre la variole, et, encore aujourd’hui, les akabeko sont considérés comme des porte-bonheur.

(Photo de titre : Pixta)