Instantanés de culture générale sur le Japon
Le koto, un instrument de musique joué depuis plus d’un millénaire
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Joué depuis plus d’un millénaire
Le koto est un instrument traditionnel japonais à treize cordes, proche de la cithare, doté de chevalets mobiles permettant de l’accorder. Les interprètes portent trois plectres, appelés tsume, au pouce et aux deux premiers doigts pour pincer les cordes. Cet instrument est généralement fabriqué en bois de paulownia et joué au Japon depuis plus de mille ans.
Miyagi Michio (1894-1956) est un compositeur qui a contribué à redonner au koto sa popularité au siècle dernier, notamment grâce à son œuvre Haru no umi (« La mer au printemps »), un duo pour koto et flûte shakuhachi que l’on entend fréquemment pendant les célébrations du Nouvel An au Japon. Il a également inventé un koto à 17 cordes, parfois appelé koto basse.
(Photo de titre : Pixta)