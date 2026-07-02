Le parc d’Ueno, célébrissime espace vert et culturel de Tokyo

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Le parc d’Ueno à Tokyo, l’un des plus anciens parcs classés du Japon, est célèbre pour son zoo, ses musées et ses cerisiers en fleur.

Le parc d’Ueno est un vaste espace vert situé dans le nord-est de Tokyo, réputé pour sa forte dimension culturelle. Il abrite plusieurs musées de premier plan, parmi lesquels le Musée national de Tokyo, le Musée national de la Nature et des Sciences de Tokyo, et le Musée national de l’Art occidental. Le zoo d’Ueno, situé à l’intérieur du parc, attire également de nombreux visiteurs. Au printemps, les cerisiers en fleur offrent un spectacle remarquable, tandis qu’en été, les lotus éclosent sur l’étang de Shinobazu.

L’ensemble de la zone occupée aujourd’hui par le parc d’Ueno faisait autrefois partie du domaine du temple Kan’eiji. En 1868, plusieurs structures du temple furent détruits lors des combats qui accompagnèrent l’écrasement par le nouveau gouvernement de Meiji des dernières résistances des partisans du shogunat déchu. En 1873, le gouvernement décida de faire de cet espace l’un des premiers parcs publics du Japon. Trois ans après son ouverture, l’empereur Meiji participa à la cérémonie officielle d’inauguration, le 9 mai 1876.

Le temple Kan’eiji existe toujours aujourd’hui, même si son domaine ne représente plus qu’environ un dixième de sa superficie d’origine.

(Photo de titre © Pixta)