Le festival Aoi, fierté de Kyoto depuis 1 500 ans

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Le festival Aoi est l’un des trois grands festivals de Kyoto. Cet évènement, mettant à l’honneur les sanctuaires Shimogamo et Kamigamo, se tient depuis 1 500 ans et jouit d’un certain prestige.

Le festival Aoi (Aoi matsuri), considéré comme l’un des trois plus grands festivals de Kyoto, constitue la principale fête religieuse des sanctuaires Shimogamo et Kamigamo. L’origine de cet événement remonterait au règne de l’empereur Kinmei (540–571), une époque durant laquelle le pays était frappé par les mauvaises récoltes, la famine et les épidémies. Bien que le festival ait décliné dans la période médiévale, il fut relancé en 1694 et se tient depuis sans interruption.

Si plusieurs cérémonies associées ont lieu à différentes dates, l’événement principal est la grande procession organisée le 15 mai sur un parcours d’environ huit kilomètres reliant le palais impérial de Kyoto au sanctuaire Kamigamo. Plus de 500 participants y défilent vêtus de costumes aristocratiques de l’époque de Heian (794–1185).

Le festival tire son nom des feuilles d’aoi — des roses trémières — utilisées pour décorer les chars tirés par des bœufs ainsi que les rideaux de bambou qui apparaissent dans le cortège.

(Photo de titre : le festival Aoi du 15 mai 2024. Jiji)