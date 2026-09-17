« Itadakimasu » et « Gochisô sama » : les mots de reconnaissance à la table japonaise

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L’expression japonaise usuelle itadakimasu est une manière de dire merci avant de manger, aussi bien à l’intention des personnes qui ont préparé le repas qu’envers la nourriture elle-même.

Une expression utilisée dès le jeune âge

Signifiant approximativement « Je reçois humblement », itadakimasu est la formule consacrée que l’on prononce avant de passer à table. Il s’agit d’un témoignage d’impressionnante gratitude envers toutes les personnes ayant contribué à chaque étape de la préparation, c’est-à-dire des agriculteurs qui cultivent les produits jusqu’à la personne qui a cuisiné le plat. On peut aussi y voir un moyen de remercier les êtres vivants eux-mêmes qui composent le repas. Au Japon, les enfants apprennent cette expression dès le plus jeune âge, que ce soit à la maison, à la crèche ou à l’école maternelle.

De la même manière, gochisô sama ou gochisô sama deshita est une formule employée pour exprimer sa reconnaissance à la fin du repas. En plus du cadre familial, on l’utilise couramment lorsque l’on mange à l’extérieur : les clients la prononcent souvent en réglant l’addition ou au moment de quitter le restaurant.

(Photo de titre : des enfants joignent les mains en disant itadakimasu. Ce geste de remerciement visible sur la photo est fréquemment associé à cette formule, tout comme à d’autres moments où l’on exprime sa gratitude. Pixta)