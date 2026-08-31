Instantanés de culture générale sur le Japon
« Happi » : ces vestes colorées indissociables des festivals japonais
Visiterle JaponCulture Tradition
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Un symbole de convivialité festive
Les happi sont des vestes traditionnelles japonaises particulièrement associées aux festivals, où elles sont couramment portées par les organisateurs et les participants. Amples et confortables, elles arborent généralement des couleurs et des motifs très vifs, ainsi qu’un imposant idéogramme, comme 祭 (matsuri), qui signifie « festival ». Le fait que tout le monde porte la même veste renforce le sentiment de camaraderie, notamment lorsque les participants portent ensemble un mini-sanctuaire (mikoshi) ou exécutent une danse.
Ces vestes sont issues de vêtements autrefois portés par les domestiques, les artisans et d’autres travailleurs durant l’époque d’Edo (1603-1868).
(Photo de titre © Pixta)