« Happi » : ces vestes colorées indissociables des festivals japonais

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De nombreux festivals japonais ne seraient pas les mêmes sans les vestes happi aux couleurs éclatantes qui donnent aux participants un sentiment d’unité.

Un symbole de convivialité festive

Les happi sont des vestes traditionnelles japonaises particulièrement associées aux festivals, où elles sont couramment portées par les organisateurs et les participants. Amples et confortables, elles arborent généralement des couleurs et des motifs très vifs, ainsi qu’un imposant idéogramme, comme 祭 (matsuri), qui signifie « festival ». Le fait que tout le monde porte la même veste renforce le sentiment de camaraderie, notamment lorsque les participants portent ensemble un mini-sanctuaire (mikoshi) ou exécutent une danse.

Ces vestes sont issues de vêtements autrefois portés par les domestiques, les artisans et d’autres travailleurs durant l’époque d’Edo (1603-1868).

(Photo de titre © Pixta)