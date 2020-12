Le lac Onnetô à Hokkaidô : marcher sur la glace vert émeraude au début de l’hiver

Les endroits à visiter à tout prix !

La ville d’Ashoro, située à l’est de l’île de Hokkaidô, au nord du Japon, abrite le lac Onnetô. Sa particularité ? Il devient vert émeraude lorsqu’il gèle au début de l’hiver. À cette époque de l’année – avant que l’endroit ne soit recouvert de neige – le lac est complètement transparent, permettant aux visiteurs d’admirer les profondeurs du lac.

La route menant au Lac Onnetô est fermée à la circulation pendant les mois d’hiver. Les visiteurs doivent donc marcher environ quatre kilomètres pour s’y rendre. Ceux qui font cette randonnée sont récompensés par une vue magnifique sur le mont Me-Akan et le mont Akan-Fuji, non seulement visible à l’horizon mais également réfléchie à la surface du lac. Cette sublime destination est particulièrement populaire au printemps, en été et en automne pour la mystérieuse façon dont son eau change de couleur. L’endroit est cependant pratiquement désert en hiver, à l’exception de la présence d’une poignée de passionnés de photographie.

Une promenade à la surface du lac gelé révèle des racines et des arbres tombés en contrebas, créant l’impression de marcher sur l’eau. Des sons étranges et doux créés par la contraction de la glace peuvent également être entendus. Les bulles d’air emprisonnées par le gel se transforment en charmants disques blancs, qui sont comme des sculptures créées par la nature. Certaines parties du lac ne gèlent cependant pas, à cause des sources chaudes et du gaz volcanique qui jaillit du sous-sol.

Les sites gelés du lac Onnetô ne peuvent être vus que pendant une brève période, de fin novembre à mi-décembre, mais les visiteurs qui choisissent de venir peu après peuvent toujours profiter de la neige sur le lac et les montagnes environnantes. Assurez-vous de venir avec un guide local pour une expérience sûre et inoubliable, et faites bien attention, la couche de glace pouvant être fine à certains endroits !

(Article crée en collaboration avec Sapporo Television Broadcasting)