Le « pont fantôme » de Hokkaidô, une architecture qui s’évapore avec le temps

Vieux de plus de 80 ans, le pont Taushubetsu est surnommé « le pont fantôme » (maboroshi no hashi) parce qu’il est submergé chaque année aux alentours du mois de juin à mesure que le niveau de l’eau monte. Son apparence nous paraît comme une relique de l’antiquité, et cette architecture ne tardera sans doute pas à s’effacer définitivement...

Des précipitations plus faibles permettent une meilleure vue du pont

Le pont Taushubetsu est situé à Kamishihoro, dans la préfecture de Hokkaidô, et enjambe le lac Nukabira, qui a été formé par la construction d’un barrage hydroélectrique. Il apparaît et disparaît en fonction du niveau des eaux, dont le plus élevé est lors de la saison des pluies, aux alentours du mois de juin.

Iwasaki Ryôji, un caméraman qui a fréquenté le lieu au cours des 15 dernières années, nous explique que l’année 2020 semble assez particulière car il y a beaucoup moins d’eau dans le lac que d’habitude depuis septembre. Il nous informe que les visiteurs peuvent aujourd’hui admirer des paysages qui n’ont pas été visibles au cours de la dernière décennie, comprenant notamment des souches d’arbres présentes au fond du lac et de la végétation verte à la base du pont.



Le pont Taushubetsu (septembre 2020 © Iwasaki Ryôji)

Le niveau d’eau du lac Nukabira commence généralement à augmenter vers le mois d’avril de chaque année, lorsque la neige commence à fondre. En septembre 2018, le pont Taushubetsu avait été complètement submergé. Même en 2019, avec des précipitations relativement faibles, l’architecture était à moitié recouverte d’eau. Mais la combinaison d’un léger manteau neigeux l’hiver dernier et de faibles pluies cette année semble avoir entraîné l’actuelle affaissement des eaux du lac.



Le pont Taushubetsu est exposé jusqu’au sol (septembre 2020 © Iwasaki Ryôji)

La popularité du « pont fantôme »

Le pont Taushubetsu, construit en béton, mesure 130 mètres de long et 10 mètres de hauteur. Il a été fabriqué en 1937 dans l’optique d’enjamber la rivière Taushubetsu, afin que la ligne de train Shihoro des chemins de fer nationaux japonais puisse la traverser. Cette ligne a été déroutée lorsque le lac Nukabira est apparu plus tard et a submergé le pont. Aujourd’hui, seules ses arches subsistent. Depuis que le pont apparaît et disparaît selon le niveau du lac, on l’appelle « le pont fantôme » (maboroshi no hashi).



Le pont en arc Taushubetsu enjambant le lac Nukibira (septembre 2019 © Iwasaki Ryôji)

L’inscription du pont en tant que site du patrimoine de Hokkaidô et sa mise en valeur sur les affiches promotionnelles de la compagnie ferroviaire JR, ainsi que son apparition fréquente sur les réseaux sociaux, ont accru sa popularité, attirant des touristes et des amateurs de photographie de tout le pays.



Le pont entouré par le vaste ciel bleu de Hokkaidô (mai 2019 © Iwasaki Ryôji)

Une architecture qui s’efface avec le temps

La route forestière qui mène au pont Taushubetsu n’est pas ouverte à la circulation générale, mais une organisation locale à but non lucratif (appelée Higashitaitetsu Nature Guide Center) organise des visites. En raison de la pandémie du Covid-19, le nombre de participants a été réduit; il y a tellement de demandes de personnes à travers le Japon pour participer à cette tournée populaire que certaines d’entre elles doivent être refusées.



La vue rappelle des ruines antiques (mai 2020 © Iwasaki Ryôji)

Le pont Taushubetsu s’est détérioré en raison des effets du gel chaque hiver et d’autres intempéries, et certaines parties de celui-ci se sont effondrés il y a trois ans, ainsi qu’en avril de cette année. Selon Iwasaki, il ne faudra pas longtemps avant que le pont dans sa forme actuelle ne disparaisse...



(Juillet 2020 © Iwasaki Ryôji)

(Article rédigé en collaboration avec Sapporo Television Broadcasting)