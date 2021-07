Une source thermale appréciée par les chasseurs « Matagi » d’Akita

Visiterle Japon

Jadis, les matagi, chasseurs traditionnels du Japon, vivaient et chassaient dans les montagnes. Ils préservaient les savoir-faire utilisés dans la chasse en groupe de gros gibiers tels que l’ours et le saro (espèce de chamois). La région d’Akita, au nord du pays, abritait de nombreux villages de matagi.

Dans le district Ani-Uttô de la ville de Kita-Akita, jadis village matagi, se trouve une célèbre source chaude où les chasseurs venaient soulager leur fatigue et soigner leurs blessures. Outre ses bains que l’on remplit d’eau à la température idéale et ses plats typiquement matagi, tels que le ragoût d’ours, l’auberge Matagi no Yu offre à ses hôtes une source d’eau chaude au débit naturel.

Un musée attenant à l’auberge propose une incursion dans la sagesse des matagi, qui se soumettaient à des règles strictes et suivaient la voie des montagnes tout au long de leur vie dans le nord du Japon aux abondantes chutes de neige.

(Article en collaboration avec Cable Networks Akita)