[Vidéo] Un chemin parsemé de bouddhas « magai-butsu » : le parc naturel Ishiyama Kannon

Voici une promenade qui vaut le détour. Le parc naturel Ishiyama Kannon, à une cinquantaine de kilomètres à l’est d’Osaka, offre un chemin de randonnée parsemé de figures bouddhiques sculptées dans la roche, appelées magai-butsu.

Le parc naturel Ishiyama Kannon, qui se trouve dans les montagnes de Geinô (préfecture de Mie), a ceci de particulier qu’une quarantaine de magai-butsu accompagnent les visiteurs sur leurs pas. Ce terme désigne des représentations de bouddhas sculptées à même la roche. En une heure de randonnée, il est possible de contempler in situ des bas-reliefs de style hanniku figurant des déités bouddhiques comme Amida Nyorai, Jizô Bosatsu ou Saigoku Sanjûsan Kannon.

Le nom de Saigoku Sanjûsan Kannon vient du pèlerinage éponyme des 33 étapes de Saigoku, dans la région du Kansai et ses environs. Il aurait le pouvoir de faire disparaître les péchés commis en cette vie et de permettre la renaissance dans la Terre pure du paradis bouddhique. Ainsi, faire le tour du parc aurait autant d’effet que de réaliser le pèlerinage complet aux 33 sites. Intéressant, non ?

Au sommet de la montagne trône l’énorme rocher dit « Uma no se », qui par temps clair, offre aux visiteurs une vue imprenable sur la baie d’Ise et la péninsule de Chita.

Parc Ishiyama Kannon

Adresse : 2308 Ishiyama, Geinôchô-Kusuhara, Tsu-shi, Mie-ken

Ouvert 24h/24

Entrée gratuite

(Article en coopération avec ZTV)