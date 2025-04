Visite de l’Expo universelle d’Osaka 2025 : le Grand Anneau

Les pavillons de l’Expo universelle d’Osaka 2025

Visiterle Japon

Peu avant l’inauguration de l’Expo universelle d’Osaka, le Grand Anneau (Ôyane Ring) a été inscrit au Guiness des records comme la plus grande structure en bois du monde. Œuvre de l’architecte Fujimoto Sô, en charge de la conception générale du site, le Grand Anneau représente le concept d'« unité dans la diversité » en tant que structure unique composée de bois récolté dans tout le Japon.

Le Grand Anneau entoure les zones centrales du site de l’Expo, où se trouvent les pavillons des pays et régions du monde ainsi que les « pavillons thématiques », conçus par des créateurs de renom et inspirés de thèmes spécifiques autour de la vie. Le Ring Skywalk, situé au-dessus de la structure, offre aux visiteurs une promenade à une hauteur de 12 mètres et sur environ deux kilomètres, leur permettant d’observer les pavillons d’en haut et d’avoir une idée de l’envergure du site de l’Expo. Du point le plus élevé du circuit, on peut contempler le centre-ville d’Osaka et la baie, et par temps clair, il est possible de voir jusqu’au pont Akashi-kaikyô, à plus de 30 kilomètres à l’ouest.



Le Grand Anneau est la plus grande construction en bois au monde.



Le Ring Skywalk offre une vue d’ensemble du site de l’Expo universelle.

Les visiteurs peuvent également se balader sous le Grand Anneau, et ainsi être à l’abri des pluies et de la chaleur tout en admirant la qualité du bois et les techniques de construction artisanales japonaises qui ont donné naissance à cette imposante structure.



Les poutres et les joints sous le Grand Anneau évoquent l’architecture des temples et sanctuaires japonais.



La promenade Ring Skywalk de nuit



Myaku-Myaku, la mascotte de l’Expo, trône devant le Grand Anneau.

(Texte : Uchiyama Ken’ichi et Nippon.com. Photos : Kuroiwa Masakazu/96BOX et Nippon.com)